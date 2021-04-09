Son dakika: MSB: İzmir'de KT-1 tipi uçağımız eğitim uçuşu sırasında Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı, 2 pilotumuz kurtarıldı.
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: MSB: İzmir'de KT-1 tipi uçağımız eğitim uçuşu sırasında Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı, 2 pilotumuz kurtarıldı.
MSB: İzmir'de KT-1 tipi uçağımız eğitim uçuşu sırasında Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı, 2 pilotumuz kurtarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz