MSB, İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristin yakalandığını bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MSB, İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristin yakalandığını bildirdi

07.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:18
MSB, İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristin yakalandığını bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı teröristin yakalanarak Jandarma Karakoluna teslim edildiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı teröristin yakalanarak Jandarma Karakoluna teslim edildiğini belirtti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Van'da görev yapan Hudut Kartallarımız tarafından, İran'dan ülkemize sızmaya çalışırken yakalanan PKK'lı terörist Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Murat Balcı Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MSB, İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristin yakalandığını bildirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 15:18:34. #1.16#
title