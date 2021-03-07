MSB, İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristin yakalandığını bildirdi
07.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:18
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı teröristin yakalanarak Jandarma Karakoluna teslim edildiğini belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı teröristin yakalanarak Jandarma Karakoluna teslim edildiğini belirtti.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Van'da görev yapan Hudut Kartallarımız tarafından, İran'dan ülkemize sızmaya çalışırken yakalanan PKK'lı terörist Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı