MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor
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MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiğini, tespit edilen terör hedefleri hem havadan hem de karadan vurulduğunu ve teröristlere ait sığınak, barınak, mağara, silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve mayınlara karşı da imha çalışmalarının da gerçekleştirildiğini belirtti.

Konuya ilişkin Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Tespit edilen terör hedefleri hem havadan hem de karadan vurulurken, hava hücum harekatları ile bölgeye indirilen Kahraman Komandolarımız da adım adım terör temizliği gerçekleştiriyor. Adeta her bir taşın altına bakan Mehmetçiklerimiz, teröristlere ait sığınak, barınak, mağara, silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve mayınlara karşı da imha çalışmaları gerçekleştiriyor. Bölgede görev yapan METİ timlerimiz, gece-gündüz demeden aralıksız olarak gerçekleştirdikleri arama-tarama faaliyetleri ile teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları tespit ederek imha ediyor" ifadelerine yer verildi.

(Ali Nargüner/İHA)

MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor
MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor
MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor
MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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