Son dakika haber... MSB: "Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu"

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 111'e yükseldiğini açıkladı.