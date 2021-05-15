Son dakika haber... MSB: "Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu"
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Son dakika haber... MSB: "Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu"

Son dakika haber... MSB: 'Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 111'e yükseldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 111'e yükseldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden operasyon hakkında yapılan paylaşımda, "Terörü kaynağında kurutmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılarımız, saldırı hazırlığındaki PKK'lı bir teröristi gizlendiği mevzide etkisiz hale getirdi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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