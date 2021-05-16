Son dakika 3. sayfa: Irak kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
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Son dakika 3. sayfa: Irak kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Irak kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Irak kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri taraflıdan gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda operasyona dair görüntülere yer verilerek, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Son dakika 3. sayfa: Irak kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
Son dakika 3. sayfa: Irak kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
Son dakika 3. sayfa: Irak kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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