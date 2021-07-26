Son Dakika | MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde iki, Barış Pınarı bölgesinde bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle...
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Son Dakika | MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde iki, Barış Pınarı bölgesinde bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle...

Son Dakika | MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde iki, Barış Pınarı bölgesinde bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde iki, Barış Pınarı bölgesinde bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde iki, Barış Pınarı bölgesinde bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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