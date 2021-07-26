Son Dakika | MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde iki, Barış Pınarı bölgesinde bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle...

Son dakika haberler... MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde iki, Barış Pınarı bölgesinde bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.