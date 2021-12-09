Son dakika... MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. - Haberler
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Son dakika... MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu.

Son dakika... MSB:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu.

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekatı ile vuruldu ve ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

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