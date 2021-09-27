MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Şimşek' operasyonu bölgesinde 3, 'Pençe-Yıldırım' bölgesinde 1 olmak üzere toplam 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Şimşek' operasyonu bölgesinde 3, 'Pençe-Yıldırım' bölgesinde 1 olmak üzere toplam 4 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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