Son dakika: MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
Son dakika haber... MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 Pkk'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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