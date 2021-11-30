Son dakika: MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." - Haberler
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Son dakika: MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: MSB:

Son dakika haber... MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 Pkk'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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