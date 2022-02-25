Son dakika: MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde... - Haberler
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Son dakika: MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: MSB:

Son dakika 3. sayfa haberine göre MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Pençe Operasyonları, Zeytin Dalı, Irak, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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