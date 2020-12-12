Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

12.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:56
Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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