Son Dakika: MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi
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Son Dakika: MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son Dakika: MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi
19.08.2020 19:20 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:45

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi. 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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