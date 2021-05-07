Son dakika: MSB: Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi, toplam sayı 72 oldu.

Son dakika gündem haberi... MSB: Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi, toplam sayı 72 oldu.