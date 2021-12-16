Son dakika... MSB: "Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile, Suriye'de Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2...

MSB: " Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile, Suriye'de Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist de kahraman komandolar tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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