Son dakika... MSB: "Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile, Suriye'de Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2... - Haberler
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Son dakika... MSB: "Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile, Suriye'de Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2...

Son dakika... MSB:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... MSB: "Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile, Suriye'de Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist de kahraman komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: " Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile, Suriye'de Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist de kahraman komandolar tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

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