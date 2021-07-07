Son dakika! MSB: "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale...
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Son dakika! MSB: "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale...

Son dakika! MSB: 'Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... MSB: "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

MSB: "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika! MSB: "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale... - Haberler
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