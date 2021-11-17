Son dakika! MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika! MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 Pkk'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.


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