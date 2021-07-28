Hakurk'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Hakurk'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakurk'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerine gömmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Teröristlerin tüm inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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