Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Haberler
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Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre 2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11 oldu" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Pençe Kaplan bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 PENÇE KAPLAN BÖLGESİNDE 9 PKK'LI, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PENÇE KAPLAN BÖLGESİNDE 9 PKK'LI, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

 Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Haber: Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Haberler
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