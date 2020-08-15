Son dakika... MSB: "Irak'ın kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde...
Son dakika gelişmesine göre MSB: "Irak'ın kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
15.08.2020 17:13 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:22
MSB: "Irak'ın kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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Kaynak: İHA