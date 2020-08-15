Son dakika... MSB: "Irak'ın kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde... Son dakika gelişmesine göre MSB: "Irak'ın kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: "Irak'ın kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA Kaynak: İHA