Son Dakika | MSB: "İcra edilen Kış Kartalı Harekâtı'nda; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara,... - Haberler
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Son Dakika | MSB: "İcra edilen Kış Kartalı Harekâtı'nda; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara,...

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son Dakika | MSB:

Son dakika yerel haberi: MSB: "İcra edilen Kış Kartalı Harekatı'nda; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları hedef alınmıştır.

MSB: "İcra edilen Kış Kartalı Harekatı'nda; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekatın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mühimmat, İcra, Yerel, Haber

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