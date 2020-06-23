Son Dakika: MSB: Hudut hatlarında 4 kilo esrar ile 6 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Son Dakika: MSB: Hudut hatlarında 4 kilo esrar ile 6 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 4 kilo kubar esrar ve 6 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Son Dakika: MSB: Hudut hatlarında 4 kilo esrar ile 6 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi
23.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:46

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 4 kilo kubar esrar ve 6 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hudut kartalları görevinin başında. Sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyoruz. Bu kapsamda Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 4 kilo kubar esrar ve 6 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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