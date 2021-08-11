Selde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı
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Selde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinde evlerin çatılarında mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle kurtarıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinde evlerin çatılarında mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle kurtarıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik tarafından kurtarma anlarını gösteren nefes kesen görüntüler yayınlandı. Helikoptere bağlı kancayla evlerin çatısına inen görevlilerin kurtarma anları saniye saniye kaydedildi. Vatandaşların teker teker yukarı çekilerek helikoptere alındığı görüldü. Ayancık ilçesine kara ulaşımında sel nedeniyle yaşanan problemler helikopterle aşıldı. Birçok noktada evlerden tahliyeler havadan gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait AS-532 tipi helikopterler, Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde arama-kurtarma görevine devam ediyor. Helikopterlerimizin sel bölgesinden kurtardığı vatandaşlarımız, emniyetli yerlere ve hastanelere naklediliyor" denildi.

(İHA)

Selde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı
Selde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı
Selde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı
Selde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı
Selde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı
Selde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı
Selde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı
Selde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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