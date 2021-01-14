Son dakika! MSB: Görevi sırasında rahatsızlanan yarbay şehit oldu
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Son dakika! MSB: Görevi sırasında rahatsızlanan yarbay şehit oldu

14.01.2021 22:22 | Son Güncelleme: 14.01.2021 22:26
Son dakika! MSB: Görevi sırasında rahatsızlanan yarbay şehit oldu

Son dakika gündem haberi... MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert'in, görev esnasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert'in, görev esnasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli silah arkadaşımız Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert, 9 Ocak 2021 tarihinde, görev esnasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 14 Ocak 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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