Son dakika! MSB, Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Onur Kıran için başsağlığı mesajı yayımladı Son dakika gündem haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Giresun'da meydana sel felaketinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA