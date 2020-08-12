Son Dakika | MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika gelişmesine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA