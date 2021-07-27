Son Dakika | MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.
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Son Dakika | MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.

Son Dakika | MSB: 'Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika 3. sayfa haberi: MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
MSB, Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
MSB, Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
Son dakika haber! Bakan Akar: '(Fırat Kalkanı bölgesinde iki askerin şehit edildiği saldırı) Gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale...
Son dakika haber! Bakan Akar: "(Fırat Kalkanı bölgesinde iki askerin şehit edildiği saldırı) Gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale...
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Son Dakika | MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. - Haberler
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