Son dakika! MSB duyurdu: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.
MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı