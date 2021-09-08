Son dakika! MSB duyurdu: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika! MSB duyurdu: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB duyurdu: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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