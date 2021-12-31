Son dakika... MSB: DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre MSB: DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi.
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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