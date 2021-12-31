Son dakika... MSB: DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale... - Haberler
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Son dakika... MSB: DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...

Son dakika... MSB: DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre MSB: DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi.

DSİ personelini şehit eden PKKYPG'li teröristlerden 5'i etkisiz hale getirildi

DSİ personelini şehit eden PKK/YPG'li teröristlerden 5'i etkisiz hale getirildi

 Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında DSİ personeli şehit oldu

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında DSİ personeli şehit oldu

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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