Son dakika: MSB'den Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde düzenlenen terör saldırılarına ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika: MSB'den Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde düzenlenen terör saldırılarına ilişkin açıklama Açıklaması

31.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:50
Son dakika: MSB'den Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde düzenlenen terör saldırılarına ilişkin açıklama Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'li teröristlerin, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Azez ilçelerinde düzenledikleri terör saldırılarına ilişkin, "Bu teröristlerin sonu, hayalleriyle birlikte kazdıkları çukurlara gömülmek, akıttıkları masum kanında boğulmaktır.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'li teröristlerin, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Azez ilçelerinde düzenledikleri terör saldırılarına ilişkin, "Bu teröristlerin sonu, hayalleriyle birlikte kazdıkları çukurlara gömülmek, akıttıkları masum kanında boğulmaktır." ifadelerini kullandı.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan başka amacı bulunmayan terör örgütü PKK/YPG'nin, dün Afrin kent merkezindeki terör saldırısının ardından bugün de Azez ve El Bab'da sivilleri hedef aldığı belirtildi.

İnsanlık düşmanı PKK/YPG'li teröristlerin 10 sivilin canına kıyarak 24 kişiyi yaraladığı bildirilen açıklamada, "Bölgedeki huzur ve güveni bozmak üzere insanlık dışı saldırılarıyla Suriyeli kardeşlerimizi katleden bu teröristlerin sonu, hayalleriyle birlikte kazdıkları çukurlara gömülmek, akıttıkları masum kanında boğulmaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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