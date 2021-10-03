Son dakika... MSB: Bu yıl 2 bin 81 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından, tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda devam ettiği belirtilerek, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 549, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 81 terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklaması yapıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hava Mu habere Binbaşı Pınar Kara, bakanlıkta düzenlediği bilgilendirme toplantısında, FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda devam ettiğini bildirdi. Kara, "Bu kapsamda; 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 549, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 81 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Eylül ayında ise yurt içinde ve sınır ötesinde 4'ü büyük, 17'si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edilmiş ve 139 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız, başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır" dedi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla, dileyen her TSK personeli görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile ocak-şubat veya temmuz-ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabilmektedir. Bu kapsamda emeklilik dilekçesi alınması işlemleri 31 Ağustos 2021'de tamamlandı. Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir. Bunun dışında yapılan her türlü yorum gerçek dışıdır."