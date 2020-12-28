Son Dakika | MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
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Son Dakika | MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

28.12.2020 11:10 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:14
Son Dakika | MSB:

Son dakika 3. sayfa haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li teröristin daha kahraman komandoların gerçekleştirdiği operasyon ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li teröristin daha kahraman komandoların gerçekleştirdiği operasyon ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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