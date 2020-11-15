Son dakika... MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
15.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 15.11.2020 13:50
Son dakika haberine göre MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten