Son Dakika | MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
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Son Dakika | MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

27.12.2020 15:06 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:10

Son dakika gelişmesine göre -Operasyondan görüntü MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

-Operasyondan görüntü MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Son Dakika | MSB: 'Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.'
Son Dakika | MSB: 'Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.'
Son Dakika | MSB: 'Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.'
Son Dakika | MSB: 'Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (1)
TARIK: Elinize kolunuza Saglık. .
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