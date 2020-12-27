Son Dakika | MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
27.12.2020 15:06 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:10
Son dakika gelişmesine göre -Operasyondan görüntü MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
-Operasyondan görüntü MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı