Son dakika: MSB: "Ayrıca Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. - Haberler
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Son dakika: MSB: "Ayrıca Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: MSB:

Bir son dakika haberine göre MSB: "Ayrıca Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: "Ayrıca Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/ Ypg'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Nerede olursa olsun, teröristlerin saldırılarına etkili karşılık vererek hesap sormaya devam edeceğiz!" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Saldırı, YPG, PKK, 3. Sayfa, Haber

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