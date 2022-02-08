Son dakika: MSB: "Ayrıca Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre MSB: "Ayrıca Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: "Ayrıca Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/ Ypg'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Nerede olursa olsun, teröristlerin saldırılarına etkili karşılık vererek hesap sormaya devam edeceğiz!" - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa