Son dakika! MSB askerlik yükümlülerinin sevklerini erteledi
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Son dakika! MSB askerlik yükümlülerinin sevklerini erteledi

20.11.2020 16:39 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:42
Son dakika! MSB askerlik yükümlülerinin sevklerini erteledi

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım'da sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin 22-24 Aralık'a ertelendiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım'da sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin 22-24 Aralık'a ertelendiğini bildirdi.

MSB tarafından, askerlik görevlerini yapmak üzere sevke tabi olan yükümlülerin sevk tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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