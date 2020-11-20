Son dakika! MSB askerlik yükümlülerinin sevklerini erteledi

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım'da sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin 22-24 Aralık'a ertelendiğini bildirdi.