Son dakika! MSB: "Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü saldırı sonrası PKK/YPG hedefleri vurulmuş ilk belirlemelere göre 12... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! MSB: "Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü saldırı sonrası PKK/YPG hedefleri vurulmuş ilk belirlemelere göre 12...

Son dakika! MSB:
AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: MSB: "Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü saldırı sonrası PKK/YPG hedefleri vurulmuş ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

MSB: "Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü saldırı sonrası PKK/YPG hedefleri vurulmuş ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Akçakale sınır hattında 12 terörist etkisiz hale getirildi

Akçakale sınır hattında 12 terörist etkisiz hale getirildi

 Son Dakika | MSB: 'Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.'

Son Dakika | MSB: "Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title