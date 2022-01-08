Son dakika! MSB: "Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü saldırı sonrası PKK/YPG hedefleri vurulmuş ilk belirlemelere göre 12...
AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: MSB: "Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü saldırı sonrası PKK/YPG hedefleri vurulmuş ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
MSB: "Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü saldırı sonrası PKK/YPG hedefleri vurulmuş ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
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