Gelen son dakika haberlerine göre MSB: "(Afganistan'da görev yapan Türk askeri) Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir.
MSB: "(Afganistan'da görev yapan Türk askeri) Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir." - ANKARA
Son dakika... MSB: "(Afganistan'da görev yapan Türk askeri) Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan... - Haberler
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