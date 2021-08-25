Son Dakika | MSB: "(Afganistan'da görev yapan Türk askeri) Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan...

Son dakika haberi... MSB: "(Afganistan'da görev yapan Türk askeri) Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir.