Son Dakika | MSB: "(Afganistan'da görev yapan Türk askeri) Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan...
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Son Dakika | MSB: "(Afganistan'da görev yapan Türk askeri) Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan...

Son Dakika | MSB: '(Afganistan'da görev yapan Türk askeri) Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan...
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... MSB: "(Afganistan'da görev yapan Türk askeri) Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir.

MSB: "(Afganistan'da görev yapan Türk askeri) Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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Son Dakika | MSB: "(Afganistan'da görev yapan Türk askeri) Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan... - Haberler
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