Son dakika: MSB: 8 PKK/YPG'li terörist kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: MSB: 8 PKK/YPG'li terörist kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi

18.11.2020 17:01 | Son Güncelleme: 18.11.2020 17:05
Son dakika: MSB: 8 PKK/YPG'li terörist kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdıkları insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin, kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdıkları insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin, kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | MSB: '8 PKK/YPG'li terörist kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi'
Son dakika haberleri | MSB: "8 PKK/YPG'li terörist kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi"
MSB: 8 PKK/YPG'li terörist kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi
MSB: 8 PKK/YPG'li terörist kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi
Son dakika: MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ İlham Aliyev Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Şener Şen Aydemir Akbaş Mustafa Topaloğlu
Spor Arda Turan Ozan Tufan Caner Erkin Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Medya Kasım Kabine İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: MSB: 8 PKK/YPG'li terörist kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 17:05:24. #1.15#
title