Son dakika: MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika: MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

07.01.2021 18:04 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:08
Son dakika: MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG'li teröristin, saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG'li teröristin, saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi dün etkisiz hale getirmişti. Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG'li teröristi daha takip eden komandolarımız, teröristleri saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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