Son Dakika | MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son Dakika | MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika | MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
TSK ve MİT'in koordinasyonuyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in koordinasyonuyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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