Son Dakika | MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
FIRAT, MALATYA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Son dakika haber... Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: MSB: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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