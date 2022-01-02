Son Dakika | MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

FIRAT, MALATYA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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