Son dakika: MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika: MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklerimize Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından anında karşılık verilerek etkisiz hale getirildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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