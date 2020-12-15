Son dakika... MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
15.12.2020 10:18 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:22
Son dakika gündem haberi: MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı