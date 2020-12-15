Son dakika... MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika... MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

15.12.2020 10:18 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:22
Son dakika... MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi: MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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