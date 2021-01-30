Son dakika! MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika! MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

30.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:13
Son dakika! MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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