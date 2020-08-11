Son Dakika | MSB: 21 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Son dakika gelişmesine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde ise 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
11.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:10
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde ise 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek" denildi.
ANKARA, -
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Kaynak: DHA