Son dakika: MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesine yönelik saldırı hazırlığındaki 2 teröristin, etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesine yönelik saldırı hazırlığındaki 2 teröristin, etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Zeytin Dalı Harekat bölgesine yönelik saldırı gerçekleştiren terör hedeflerini tespit ve imha operasyonlarımız sürüyor. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist daha komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı