Son dakika haberleri... Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri... Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerin, komandoların başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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