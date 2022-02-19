Son Dakika | MSB: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2) - Haberler
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Son Dakika | MSB: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son Dakika | MSB: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)

Son dakika gelişmesine göre 8 PKK'LI DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.

8 PKK'LI DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu" denildi.

Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Kaplan' bölgesinde de 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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