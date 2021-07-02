Son dakika... Motosikletteki 2 kişinin öldüğü, 1 polisin yaralandığı kazayla ilgili otomobil sürücüsü adliyede
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Son dakika... Motosikletteki 2 kişinin öldüğü, 1 polisin yaralandığı kazayla ilgili otomobil sürücüsü adliyede

Son dakika... Motosikletteki 2 kişinin öldüğü, 1 polisin yaralandığı kazayla ilgili otomobil sürücüsü adliyede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Samsun'da radarda görev yapan yaya trafik polisiyle birlikte motosiklete çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Samsun'da radarda görev yapan yaya trafik polisiyle birlikte motosiklete çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece saat 00.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Çakır idaresindeki W 42709 F idaresindeki Avusturya plakalı otomobil, radar uygulaması yapmak için hazırlık yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emrah Altunsoy ile Murat Uzan yönetimindeki 55 AEB 405 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Murat Uzan (42) olay yerinde, motosiklette yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Burkay Kurt (19) ise kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan trafik polisi Emrah Altunsoy ise 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan ve 10 gün önce Avusturya'dan tatile gelen otomobil sürücüsü Barış Çakır bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika... Motosikletteki 2 kişinin öldüğü, 1 polisin yaralandığı kazayla ilgili otomobil sürücüsü adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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